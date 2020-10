Horóscopos de Gitana Perla – 09 de octubre

¡Bendiciones! Soy tu amiga Gitana Perla y, en este día especial, quiero compartirte tu horóscopo:

Aries:

La energía astral del día de hoy te hará sentir soledad y nostalgia. Te encontrarás rememorando a miembros de la familia o amigos que ya no están. El color para ti es el café.

Tauro:

Te has estado preocupando mucho y no has tenido tiempo para distraerte, así que hoy puede apetecerte hacer algo alocado. El color para este día es rojo.

Géminis:

El romance está flotando en el aire, y de repente notas que a tu alrededor está lleno de parejas caminando de la mano, intercambiando miradas de amor. Esto te hará pensar en tu propia situación. Tu color de hoy es azul.

Cáncer:

Hoy toma el ritmo y sonríe. No necesitas estar todo el día lloriqueando. Recuerda que la imagen que le proyectas a los demás dictaminará la clase de acción que rebotará hacia ti. Tu color es el Sandía.

Leo:

Hoy no esperes que los proyectos creativos fluyan con facilidad. Puedes sufrir bloqueos mentales que no son fáciles de superar. No permitas que te dominen. Los bloqueos pasarán. Tu color es el negro.

Virgo:

Cuando se trata de romance, tienes una naturaleza dulce y tierna, pero hoy quizás te comportes de manera única e inusual. Tu pareja estará positivamente sorprendida y te dirá algo que nunca antes habías escuchado. Tu color es el resplandor.

Libra:

Hoy te sentirás llena de entusiasmo y optimismo. Últimamente los negocios y el trabajo en equipo han dado resultados satisfactorios y rentables; puede suceder que hoy recibas noticias sobre oportunidades que se presentan inesperadamente. Tu color es el mandarina.

Scorpio:

Un acontecimiento social festivo podría comenzar o consolidar una relación amorosa, que podría durar mucho tiempo. Personas nuevas e interesantes entrarán a tu vida, trayendo conversaciones estimulantes e información útil. Tu color es dorado.

Sagitario:

Tú y tu pareja se divertirán mucho hoy, porque hoy el alineamiento de los astros es perfecto para todo tipo de actividad alegre. Sus comunicaciones son profundas e íntimas, y se sentirán más honestos y cómodos uno con el otro que en otros días. Tu color para hoy es el perla.

Capricornio:

Tu casa puede ser un lugar muy visitado hoy. Durante todo el día tendrás visitas entrando y saliendo, quizás en algún momento te irritarás. También te encontrarás conque tendrás que calmar ataques de iras de algún miembro de tu casa. Tu color es el turquesa.

Acuario:

Las cosas pueden ponerse algo tensas, y quizás una de tus primeras reacciones sea buscar apoyo en tus seres queridos. Sin embargo, podrías encontrar que tus viejos soportes no están a tu lado. De hecho, pareciera que han pasado al bando opuesto. El color para hoy es malva.

Piscis:

Hoy bien puedes recibir propuestas para aumentar tus ingresos trabajando fuera de casa. Podrías recibir más de una y te sentirás tentada a aceptarlas todas. Piénsalo cuidadosamente antes de comprometerte. Tu color es el índigo.

