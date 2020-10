Horóscopos de Gitana Perla – 05 de octubre

¡Bendiciones! Soy tu amiga Gitana Perla y, en este día especial, quiero compartirte tu horóscopo:

Aries:

Vienen grandes cambios en el área laboral, te enteras de personas que van a ser despedidas de tu trabajo, en estos momento tú no lo serás pero toma tus precauciones. En el área del amor ten más confianza con tu pareja. Esta semana utiliza tus números de la suerte 75 y 03.

Tauro:

Hoy tendrás un agradable día, lleno de sorpresas y felicidad, disfruta cada momento de tu vida. En el área amorosa es tiempo de que dejes el pasado atrás y te des permiso de volver a enamorarte. En la salud cuídate de torceduras y caídas. Esta semana utiliza tus números de la suerte 21 y 32.

Géminis:

Es momento de que hagas una depuración, te desprendas de todo lo que te hace daño y te lastima en tu vida, reinvéntate. En el área económica, trata de ser más organizado(a) en tus compras. En el área de la salud, cuídate de resfriados. Esta semana utiliza tus números de la suerte 96 y 17.

Cáncer:

Vienen cambios muy buenos a tu vida, lo cual te harán valorar a las personas que están a tu alrededor, es momento de agradezcas por todas tus bendiciones. En el área social, alguien llegará a contarte un chisme de una ex amistad. Esta semana utiliza tus números de la suerte 64 y 23.

Leo:

Es momento de que no bajes la guardia y sigas luchando por tus objetivos, no te dejes vencer por nada ni por nadie. En el área familiar es momento de que seas más comprensivo con tus hijos y trates de ponerte en su lugar. Esta semana utiliza tus números de la suerte 0 y 34.

Virgo:

Es tiempo de que amplíes tus horizontes y empieces a buscar nuevos proyectos en el área laboral, trata de salir de tu zona de confort. En el área amorosa, si aún no tienes pareja, es momento de que salgas y empieces a conocer personas. Esta semana utiliza tus números de la suerte 56 y 15.

Libra:

Si ya te traicionaron una vez, no permitas que lo haga una segunda, no creas en promesas falsas, lo mejor está por llegar, no te desesperes. En el área personal, te encontrarás pensativo(a) analizándote y analizando a las personas que te rodean. Esta semana utiliza tus números de la suerte 06 y 27.

Scorpio:

Es momento de que todo se te resbale y no te enganches con nada, deja que todo fluya. En el área laboral, pon mucha atención en pagos y en firmas, no te confíes. En el área amorosa, pasa más tiempo con tu pareja. Esta semana utiliza tus números de la suerte 24 y 11.

Sagitario:

Tendrás muy buenas recompensas de todo lo que has estado trabajando, no te limites en darlo todo ya que serás muy bien recompensado(a). En el ámbito social, te enteras que una amistad tuya siente cosas por ti. Esta semana utiliza tus números de la suerte 46 y 30.

Capricornio:

Recibes buenas noticias en el área laboral, las cuales te van a poner de buenas. En el área económica, se resuelven esas deudas que no te dejaban dormir.En el amor no permitas que nadie te haga sentir menos y afróntalo. Esta semana utiliza tus números de la suerte 51 y 28.

Acuario:

Deja los rencores y enojos de un lado y continúa con tu vida, no te enfoques en tu alrededor y dedícate a ti. En el área de la salud, cuida tus cambios de humor, sólo es cuestión de que te relajes y te dediques un día para ti. Esta semana utiliza tus números de la suerte 07 y 41.

Piscis:

Tendrás la necesidad de ver a una amistad del pasado, tendrás ganas de desahogarte, hazlo no te limites. En el área de la salud, cuida tus subidas de peso y procura comer a tus horas. En el amor conoces a una nueva persona. Esta semana utiliza tus números de la suerte 33 y 11

