Horario de Verano 2020. El próximo 5 de abril dará inicio el cambio de horario en 28 estados de la república mexicana. Te decimos cuándo debes adelantar el reloj.

Si bien no es del agrado de todos los mexicanos, el propósito de este ajuste en el horario es el de aprovechar mejor la “luz natural”. En México el horario de verano inició su aplicación en 1996, sin embargo, el año pasado se presentó una propuesta para eliminar este ajuste al reloj.

Esta iniciativa asegura que no existe evidencia que compruebe el ahorro de energía que da este cambio de horario. Incluso este afecta a la salud e impacta de forma negativa la calidad del sueño e incrementa los riesgos de un ataque al corazón.

Así lo expuso en marzo del 2019 el senador de Morena Félix Salgado Macedonio, quien propuso eliminar el horario de verano. Pero hasta el momento esta propuesta no ha tenido respuesta. No todos los estados de México participan en el cambio al horario. Sonora y Quintana Roo no se integran a este sistema, pues aseguran que afecta a sus actividades económicas.

Horario de Verano 2020 ¿Cuándo pasa?

El horario de verano 2020 inicia el próximo 5 de abril y termina el 25 de octubre. En este, el reloj se adelanta una hora lo que provoca que el domingo 5 de abril dure solo 23 horas. Según expertos, algunos ciudadanos recienten este cambio que afecta a sus actividades diarias.

Este nuevo horario no ocurre al mismo tiempo en todo el país, da inicio en el centro, después en la región montañosa y finaliza en el pacifico. Algunos municipios fronterizos se ajustan al cambio de horario de los Estados Unidos, que comienza el 8 de marzo y finaliza el 1 de noviembre.

Hoy en día el ajuste al reloj ya no se hace de forma manual, pues los dispositivos inteligentes se adaptan de forma automática al nuevo horario. Así que no olvides adelantar el reloj.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.