Horacio Villalobos se une a Venga la Alegría. El programa matutino de Tv Azteca está haciendo de todo para recuperarse de la baja audiencia que ha estado enfrentando. Luego de que todo su equipo de conductores fueron afectados por una alerta de coronavirus, la producción tuvo que recurrir a su talento de casa para llenar el espacio. Así es como Horacio Villalobos conquistó al público.

Lo cierto es que Horacio conquistó a la audiencia de inmediato y tras su estancia de aproximadamente un mes, pidieron en las redes sociales del matutino que regresara para quedarse incluso como cabeza en los espectáculos.

Sin embargo muchos creían que Villalobos no regresaría debido a los diferentes roces que ha tenido con los miembros del elenco. Hace unos años tuvo una fuerte pelea con Flor Rubio en donde se dijeron muchos insultos.

Ocurrió en el 2015, el actor y la conductora tuvieron un enfrantamiento verbal en las instalaciones del estacionamiento de Grupo Fórmula, se dice que ambos se gritaron “perro” y “gata”. Fue el esposo de Rubio quien explicó la situación.

Y es que parece ser que en ese momento Horacio había criticado el trabajo de Rubio, sin embargo con el carácter que tiene la periodista, no lo aceptó. “Yo creo que simplemente eres un cobarde”, le dijo el esposo de Rubio a Horacio cuando lo encaró.

“(Horacio) Comenzó a gritar insultos, me metí a las instalaciones y atrás venía Flor, yo no la había visto. Al oír los insultos le dijo ‘Con tanto ladrido pareces un perrito o un perro’, no sé. Y esta expresión a un hombre tan valiente que insulta a mujeres en radio fue suficiente para que se sintiera ofendido y dijera que Flor no sé qué condición tiene, cosa que es totalmente falso”, relató Rafel.