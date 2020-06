Horacio Villalobos explica por qué se burló de Polo Morín. Amandititita y Polo Morín denunciaron que el conductor se burló de ellos y los discriminó…

El polémico conductor de televisión, Horacio Villalobos decidió romper con el silencio y publicó un video mediante el cual habla sobre los comentarios que lanzaron sobre él la cantante Amandititita y Polo Morín, ambos señalándo sus comentarios burlones y homofóbicos en su contra.

A través de Instagram el también crítico de cine, teatro y actor se refirió en su video a los comentarios de Amandititita quien le recordó cuando se burlaba cruelmente de su apariencia física y publicara un video en el que en el programa “Desde Gayola” se burlan de ella.

Aunque Villalobos respondió mediante Twitter a los comentarios de la creadora, le dijo que sus sketches eran una parodia contra la sociedad, como ella misma lo hace con sus canciones y sin la intención de molestar a nadie.

El comentario que hizo el actor Polo Morín fue en el sentido de que Horacio Villalobos se burló de él en su programa de radio y que “duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi exrelación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying”.

Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying. https://t.co/pqcE0k3d2H — Polo Morín (@Polo_Morin) June 20, 2020

Al respecto,Villalobos dijo que sí se burló de él porque, en su opinión, el actor pretendía ocultar una relación que estaba viviendo pero aclaró que “nunca hubo homofobia de mi parte, ya que soy orgullosamente homosexual, mi forma de conducirme ha sido basada en el humor negro y era de mucha risa cómo querían ocultar algo tan evidente”.

Horacio Villalobos ¿por qué se burló de Polo Morín?

El conductor de televisión recordó que siempre ha luchado por la diversidad sexual y “ojalá esa gente que me ataca, me hubiera apoyado cuando gobiernos estatales me prohibían montar mi obra”.

Y tú, ¿qué opinas?…

Con información de Agencias y Redes Sociales

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.