Homero conocería a Goofy en el crossover que nadie pidió de Los Simpson; ¿cuándo se estrena en Disney Plus?

Disney Plus compartió esta mañana una imagen vía redes sociales donde anunció la impactante noticia de la nueva producción que pronto se añadirá al servicio; una obra donde dos de los personajes animados con mayor popularidad en el mundo mágico compartirán cámara: Homero, de Los Simpson, y Goofy, quien es de los mejores amigos de Mickey Mouse.

“¡Homero + Goofy: El crossover que nadie esperaba, pero que igualmente llegó!”, se lee en el mensaje de la plataforma donde aparecen los famosos e icónicos protagonistas de distintos argumentos ficticios que ya son parte del canal.

Hasta ahora no se han revelado más detalles acerca del giro que tendrá este audiovisual. No obstante, el pasado 29 de octubre se emitió una notificación a través de la misma red donde Disney Plus hizo público el estreno de “Los Simpson: Feliz plusversario”, un corto animado que rendirá homenaje a los clásicos del servicio.

Sin embargo, en el nuevo póster oficial se observa a Homero Simpson y Goofy llevar a cabo una relajada conversación sentados en un sillón donde comparten botanas y bebidas. En la imagen, además, se añade el característico logo de la familia amarilla junto a datos que abarcan cuándo se realizará su liberación.

¿Cuándo se estrena en Disney Plus?

Disney Plus agregó a la información del póster la fecha oficial en que las y los fanáticos de estas producciones podrán reproducir el crossover donde Homero y Goofy ejecutarán el encuentro.

Según detalla la cuenta del servicio, el corto de Los Simpson se lanzará el próximo viernes 12 de noviembre como parte de los estrenos programados en el denominado Disney Plus Day, fecha en que la plataforma celebrará sus primeros dos años de vida como uno de los servicios de suscripción más populares del mundo.

Lanzamientos en el Disney Plus Day