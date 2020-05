Hilary Duff es criticada en redes sociales. La cantante y actriz ha sido objetivo de las críticas luego de que en redes sociales aseguraron que tenía algo que ver con uno de los crímenes más ruines que existen. Y es que todo empezó luego de que Hilary Fudd compartiera una fotografía de su hijo muy reveladora.

La actriz de 32 años ha estado en boca de todos luego de compartir una imagen a través de su cuenta de Instagram en la cual aparecía su hijo, si bien pareciera que a simple vista es inocente, hay quien decidió verle el lado oscuro e inventar una terrible historia detrás de ella.

En su Instagram Duff comparió una imagen en donde aparecían muchas imágenes de su hijo, entre las cuales llamaba la atención una fotografía en donde aparecía desnudo. Esto de inmediato llevó a crear una horrible teoría en la que aseguraban que ella era una “traficante sexual de menores” y buscaba “negociar” con su hijo.

“Básicamente publicó una historia en donde mostró a su hijo, claramente es un mensaje para las malvadas élites en donde busca venderles al menor”, dice un usuario que ya eliminó su comentario.

BITCH WTF IS THIS??? there absolutely no way hilary duff is sex trafficking children HER OWN CHILD?!:&/&:&:& she posted that picture of her son taped on the bed and it’s so disturbing pic.twitter.com/1RVqiaMMjv

A esto la cantante respondió que era extremadamente perturbador y aseguró que no le dará importancia a las mentiras. En redes sociales de inmediato salieron a defenderla pues aseguran que sería incapaz de hacerle daño a su propio hijo.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting….. whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby

— Hilary Duff (@HilaryDuff) May 23, 2020