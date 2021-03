Con la noticia del fallecimiento de la actriz Isela Vega, varios medios especularon que sus hijos, Arturo Vázquez y Shula Vega, limarían las asperezas, pero no sucedió.

Los hermanos se reencontraron durante el funeral de Isela Vega, y de acuerdo a las declaraciones de Arturo Vázquez, sí hubo una conversación entre ambos, pero no algún abrazo o palabra de consuelo.

“No hubo ningún abrazo fraternal, pudimos platicar en paz, sin gritarnos ni insultarnos. Yo en nombre de Jesucristo perdono todo, para mí no hay ofensa. Todo está en manos de Dios”, compartió con un programa de espectáculos.

El actor también reveló que el distanciamiento entre él y su hermana causó mucho dolor a su madre, y ahora que Isela Vega ya no está, cree que pudo haberla escuchado y tener una buena relación con Shula Vega.

“Entre mi hermana y yo ha habido una división, y todos lo saben. Esa división le causó mucho dolor a mi mamá y nunca pudimos ni recuperarnos, ni rehacernos”.

“Mi mamá siempre dijo: ‘¿Sabes qué? La muerte solo deja culpas’. Y así es, solo deja culpas y yo no me quiero culpar. El otro día mi hijo me dijo: ‘Mi abuelita y mi tía son muy parecidas’. Me sentí mal porque me cayó el 20. Ojalá hubiera comprendido que ellas eran muy iguales y el diferente soy yo”, contó el hijo de Isela Vega.

A pesar de su reflexión, Arturo Vázquez descartó una posible reconciliación con su hermana; sin embargo, aseguró que cada uno continuará y respetará el camino que el otro decida.

“El único y verdadero acercamiento que yo tengo, es con Dios, con mis hermanos maestros que me enseñan el Evangelio, y después mi mejor acercamiento es con mis dos hijos y con mi esposa.

“Primero está el perdón y la redención de los pecados, pero esto no quiere decir que yo tenga que ir a lamerte las botas”, concluyó Arturo Vázquez.

