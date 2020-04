Hijo de “Terminator” emula épica pose de su papá. El hijo que Arnold Schwarzenegger tuvo fuera del matrimonio no solo es el más parecido al actor, sino que sigue sus pasos.

Nadie puede mostrar los músculos como Arnold Schwarzenegger lo hizo en su juventud, excepto, quizá, tal vez su hijo. Sí, así como lo lees.

El chico lo hizo mediante una publicación de Instagram el miércoles pasado.

De hecho en abril pasado, el actor que dio vida a “Terminator” publicó una foto con su hijo en la graduación universitaria de Baena.

Congratulations Joseph! Four years of hard work studying business at Pepperdine and today is your big day! You have earned all of the celebration and I’m so proud of you. I love you! pic.twitter.com/aRuJzGzAWi

— Arnold (@Schwarzenegger) April 27, 2019