MI MARCELO💙 Este bebé desde que nació me enseña algo nuevo todos los días y ahora con su yeso me demostró que los obstáculos siempre son mentales, yo estaba preocupada que la pasara mal con el yeso y él en cambio decidió sacarle todo el provecho y no dejo de hacer nada por traerlo, al contrario se sentía más fuerte y orgulloso de si mismo por lograrlo todo. 💪🏼Aprendió a nadar, lo revolcaron olas, jugó fútbol y se cayó y se levantó mil veces.. Es mi claro ejemplo de cómo él que quiere puede sin importar las dificultades que nos presente la vida ❤️