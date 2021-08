¡Por tener autismo! Hijo de Jimena Pérez “La Choco” sufre discriminación en restaurante de Acapulco

La ex conductora de Ventaneando, Jimena Pérez “La Choco”, volvió a ser testigo de discriminación en contra de su hijo que tiene autismo, esto durante su estancia en un restaurante de Acapulco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo reaccionó la famosa? Sigue leyendo para enterarte.

El momento fue denunciado públicamente por el periodista Rafael Sarmiento, esposo de la presentadora de televisión, en sus redes sociales.

Allí, indicó que todo ocurrió en el restaurante Shu de Acapulco, del grupo de Suntory Rest, asegurando que le negaron la entrada al lugar con el perro de asistencia de su hijo que tiene autismo.

“Acaban de negarme la entrada a su restaurante con el perro de asistencia a niño con autismo”, escribió Sarmiento en su cuenta de Twitter.

“Una pena y una vergüenza El @shurest Acapulco, parte del grupo de @suntoryrest acaba de negarme la entrada a su restaurante con el perro de asistencia a niño con autismo. Según Carlos Murillo el gerente, no puede aceptarlo. Varias veces vine a este lugar. Es esto legal?“, agregó el esposo de Jimena Pérez.

Una pena y una vergüenza El @shurest Acapulco, parte del grupo de @suntoryrest acaba de negarme la entrada a su restaurante con el perro de asistencia a niño con autismo. Según Carlos Murillo el gerente,no puede aceptarlo.

Varias veces vine a este lugar.

Es esto legal? pic.twitter.com/dpTspzSHFH — RAFAEL SARMIENTO (@rafalitosarmi) August 22, 2021

Te puede interesar:

“La Choco” estalla contra Vicente Fox por comentarios sobre el autismo

Lanzarán canción inédita de Juan Gabriel y Diego Verdaguer

Esposo de Jimena Pérez “La Choco” estalla

Tras la queja de discriminación hacia el pequeño, el restaurante salió a ofrecer disculpas, asegurando que todo se había tratado de un “mal entendido”.

“Lamentamos este mal entendido. Nos encantaría comunicarnos directamente para dar seguimiento ya que damos aviso a directivos, ¿nos ayudaría con un número de contacto por DM? Le aseguramos que En Grupo Suntory atendemos todas las disposiciones de acceso de la ley. Gracias”, se lee en la respuesta al tuit de Rafa Sarmiento.

Sin embargo, esto no hizo más que desatar la furia del comunicador, señalando que no se trató de ningún malentendido, pues él se encargó de explicar claramente que su hijo necesitaba del perrito de asistencia.

“No es un malentendido. Le indiqué claramente a la hostess que la ley daba acceso al perro. Insistió que el gerente dijo que no, porque no había terraza donde ponerlo. Entrenado, certificado, con peto de identificación. Hablaremos sí. No se quedará así les juro“, advirtió el esposo de Jimena Pérez ‘La Choco’.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.