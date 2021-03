Un día después de su intervención quirúrgica, el hijo de Cepillín reveló los detalles del estado de salud en el que se encuentra su padre.

En una entrevista con varios medios de comunicación, Ricardo González Jr. confirmó que el cantante ya se encuentra en recuperación tras la complicada cirugía a la que fue sometido.

El sábado pasado, Cepillín fue hospitalizado de emergencia en el Corporativo Hospital Satélite debido a un dolor insoportable en la columna vertebral.

A unos días de dicha hospitalización, Ricardo reveló las causas que llevaron a Cepillín al hospital.

“Él estaba bajando las escaleras de su casa, estuvo a punto de caerse, pero como es muy ágil se agarró del barandal. De ahí le vino un dolor, un piquete en su espalda. Bajó, pero le empezó a aumentar ese dolor hasta ya no soportarlo”, dijo el hijo del comediante.

De acuerdo a su declaración, Cepillín tuvo que realizarse estudios y una prueba de covid-19 (que salió negativa), antes de someterse a la cirugía de más de 7 horas.

“Ya lo vi, fui al área de recuperación y estamos esperando a que despierte. El médico ya hizo el trabajo y ahora a esperar su debido tiempo para que todo esté en orden. Vi las radiografías y está horrible. Nunca pensé que fuera tan grande la incisión. Es casi del tamaño de una regla, le abrieron casi toda la espalda a mi papá, tornillos y demás”, señaló.

Ricardo González Jr. agradece el apoyo de Angélica Vale a Cepillín

En cuanto se le cuestionó sobre el apoyo de Angélica Vale para recaudar fondos, Ricardo González Jr. no pudo contener la emoción, y le agradeció profundamente.

Recordemos que en cuanto se dio a conocer la noticia sobre el estado de salud de Cepillín, Angélica Vale organizó una recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe.

“Tenemos una cuenta de mi papá y un GoFoundMe de Angélica Vale, a quien se lo agradezco de sobremanera. Quiero aclarar, mi papá tiene seguro de gastos médicos, pero yo no quiero que se malinterpreten las cosas. Mi papá tiene un año de no trabajar y está sin dinero y a lo mejor después de esto viene una recuperación de otro año, no sabemos.”, dijo.

