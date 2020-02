Hija de Steven Spielberg quiere ser actriz porno. Mikaela una de los siete hijos del cineasta dijo que ya comenzó a producir vídeos pornográficos.

Así como lo leen, Mikaela Spielberg, dijo en entrevista que quiere abrirse camino en una carrera un poco atípica: actriz porno y bailarina erótica.

La chica cuenta con 23 años y se trata de una hija adoptiva que se unió a la familia Spielberg 1996.

De hecho, el tabloide británico “The Sun” que ya ha comenzado a producir vídeos pornográficos.

La decisión de Mika llega a tal grado que solo está a la espera de obtener una licencia para poder ejercer como estríper.

Y aclaró que de hecho sus papás conocen sus planes y no se han opuesto a ellos, sin embargo, no aclaró que ellos la respaldan en esta decisión.

Se limitó a decir que sus papás están “intrigados” por la situación, pero “no enfadados”. Añadió que les explicó sus planes a través de una vídeo llamada.

“Estaba muy cansada de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. Y, sencillamente, me cansé de trabajar día tras día de una forma que no llenaba mi alma”, puntualizó.

