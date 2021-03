Hija de Ricardo Crespo relata lo mal que la pasó tras los abusos de su padre

A unas semanas de la detención de Ricardo Crespo, por abuso sexual a su hija Valentina desde los 5 años, la víctima ha decidido romper el silencio y relatar el episodio que vivió por años.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la afectada reveló que tras contar su terrible experiencia a su madre, ha vivido días difíciles.

“Claramente no estoy bien, pero esta semana ha sido mejor, estoy mejorando. No significa que porque estoy haciendo un en vivo significa que ‘ah, está está pasando un momento malo y de pronto hace un en vivo y está sonriendo'”, señaló la joven de 14 años.

El pasado 2 de marzo, Valentina Crespo acudió a dar su declaración oficial sobre los hechos, en donde afirmó que los abusos por parte de su padre, Ricardo Crespo, comenzaron como “juegos”.

Si bien ha sido un trago muy amargo, Valentina Crespo está decidida a no dejarse hundir por la depresión y respondió a las críticas que ha recibido por estar en redes sociales.

“No porque estás pasando un mal momento, no todo el tiempo vas a estar deprimida o en la cama. No empiecen a decir, ‘¿por qué haces un en vivo si estás muy triste y estás pasando por un mal momento? ¿Por qué subes una historia sonriendo?'”, comentó.

Asimismo, aprovechó para comentar que no todas las personas que viven experiencias de este tipo reaccionan de la misma manera, y es válido. Cada quien enfrenta un proceso diferente y hay que respetarlo.

“Pueden ver a mucha gente que se queda deprimida en una cama sin salir adelante y también es entendible, yo no soy así”, concluyó Valentina Crespo.

