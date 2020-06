Hija de Enrique Peña Nieto. Sin duda un tema que ha dado mucho de qué hablar con el paso de los años es el relacionado a la muerte de la esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto. Y es que ésta se dio entre el misterio y sin revelar muchos detalles. Ahora, una de sus hijas habló al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, Paulina Peña habló de la muerte de su madre, Mónica Pretelini, esto gracias a una dinámica de preguntas y respuestas que realizó a través de su red social. Cabe recordar que la mujer falleció en enero de 2007, en ese entonces Paulina tenía solo 11 años.

La joven recordó cómo fue que sobrellevó esto y esta es la primera vez que habla sobre este tema de forma tan abierta, pues hay que recordar que cuando sucedió fue un gran escándalo que persiguió la vida política de su padre.

A través de sus historias en Instagram, a Paulina le preguntaron cómo sobrellevaba la falta de su madre. Lejos de evitar el tema ella respondió con este comentario:

“Siento que no me quedó de otra. Fue lo que me tocó, así como hay personas que les hace falta su papá, su hermana o su hermano. Lo llevo como va”, dijo. Y agregó “obviamente hay días que los extrañas más de lo normal, pero pues siempre creo que están ahí y tienen alguna manera de enseñar que están contigo. Entonces un día a la vez”, aseguró.