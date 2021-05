Hija de Miguel Palmer denuncia a Edith Kleiman por maltrato de su papá: “Tenía una desnutrición severa”

Luego de varias especulaciones sobre la salud del primer actor Miguel Palmer, su hija Valeria denunció a Edith Kleiman por la omisión de auxilio o de cuidado que tuvo con su papá, debido a la situación de maltrato que el histrión habría vivido a manos de su pareja.

En entrevista con el programa “Ventaneando”, Valeria Palmer reveló que el último contacto que tuvo con su padre fue el 26 de octubre del 2020. Desde entonces, la actual pareja del actor, Edith Kleiman, no habría permitido que respondiera a sus llamadas o viera a su padre.

Sin embargo, la situación no hizo más que agravarse, pues solo unos días después se enteró que Miguel Palmer iba a ser ingresado a la Casa del Actor.

“Nunca se imagina uno lo que puede pasar. Y cuando me entero por un compañero que lo iban a ingresar a la Casa del Actor, yo dije: ‘¿Cómo que lo iban? ¿Quiénes?’. Me comunico con Jorge Ortiz, me comunico a la Casa y me confirman“, relató.

Dispuesta a encontrarse con su papá, Valeria Palmer intentó de todas las maneras posibles ponerse en contacto con él. No fue hasta que investigó cuándo le aplicarían la vacuna anticovid al actor, que por fin pudo verlo.

“Se me ocurrió meter su CURP en la página de las vacunas para ver su fecha y así fue como averigüé que el día 2 de abril tenía su vacuna, y me fui a plantar desde las 10 afuera de su casa. (…) Era ya determinante el ver a mi papá ese día“, contó.

Lamentablemente, lo que vio no hizo más que desatar su ira, pues el histrión se encontraba “totalmente desguanzado, inmóvil, con un color verdoso, una desnutrición severa, está en los huesos… Una imagen muy triste, muy sorpresiva, muy fuerte; ver a ese hombre grandote, galán, verlo de unos meses a ese día en la forma en que lo encontré, fue una desesperación terrible”.

Valeria Palmer denuncia a la pareja de Miguel Palmer, Edith Kleiman

De acuerdo a los relatos de la joven, Palmer la reconoció instantáneamente, pero se encontraba sedado, razón que no le permitió hablar con ella.

“No podía hablar porque estaba totalmente sedado, y después me enteré por qué: la señora le daba 13 gotas de Rivotril por la mañana y 13 gotas por la noche, dicho por ella. No sé cuál era el sentido de darle tantas gotas, es un médicamente controlado”, aseveró.

Valeria Palmer denunció a Edith Kleiman por omisión de auxilio o cuidado de Miguel Palmer, ¡nos enlazamos con ella en exclusiva para que nos de detalles de la salud de su padre! #Ventaneando



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/HpVBdEbSjG — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 11, 2021

Como era de esperarse, la hija de Miguel Palmer ya inició acciones legales en contra de la persona responsable del cuidado de su papá: Edith Kleiman.

“Hasta que no me citen a mostrar todas las pruebas de cómo estaba la casa de mi papá, el dictamen médico y todo lo que sea necesario mostrar, no puedo saber qué es lo que continúa. Abogados amigos míos me han dicho que esto podría ser una tentativa de homicidio“, concluyó.

