Hija de Mariana Levy, María Levy, confiesa cómo le afectó la muerte de la actriz

María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, tuvo una emotiva plática con su abuela Talina Fernández, sobre cómo le afectó la muerte de su mamá.

Hace 16 años la sorpresiva pérdida de una de las actrices más queridas de México, Mariana Levy azotó no solo a su familia, sino a sus fanáticos. Luego de ser víctima de un asalto junto a su familia, tuvo un infarto por el que perdió la vida.

Durante una entrevista para el canal de Youtube de Talina Fernández, su nieta Mariana Levy se sinceró como nunca y compartió el difícil momento que vivió por la muerte de Mariana Levy.

La joven reveló que a pesar de encontrarse inmensamente triste, “nunca pudo llorar, y le era muy difícil expresar sus emociones”.

Asimismo, indicó que por esta razón se volvió una persona que hacía bullying a algunos de sus compañeros de clase:

“Como no podía llorar, como no podía sacar todo lo que estaba viviendo lo sacaba de otras maneras muy feas. En secundaria me volví súper bully, pido perdón a todas las personas que llegué a lastimar en aquel momento, no se justifica, pero estaba pasando por algo muy oscuro”, dijo la también hija de Ari Telch.

¿Cómo fue la relación entre Talina Fernández y María Levy?

Por su parte, Talina Fernández declaró que fue gracias a María Levy que reunió toda la fuerza que necesitaba para salir adelante y no hundirse en la depresión.

“Ella es la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija Mariana porque yo tenía que cuidar a María López Levy que tenía nueve años“, señaló.

Abuela y nieta relataron algunos de los problemas que tuvieron durante la adolescencia de la joven. Sin embargo, afirmaron que siempre lograron reconciliarse por el gran amor que se tienen.

“Las dos tenemos un carácter súper fuerte, entonces nuestros agarrones de greñas si eran duros, pero luego era regresar a nosotras con un amor gigantesco que nos hizo más fuertes”, finalizó María Levy.

