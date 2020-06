Hija de Angélica Rivera defiende al hijo de AMLO. La joven dice que ella sufrió de varios ataques por parte de los mexicanos.

Por lo que entiende lo que pueda estar pasando el hijo menor del mandatario de México, que ha sufrido varios ataques racistas.

Definitivamente unas jovencitas que fueron duramente criticadas y que siguen estando en el ojo del huracán son las hijas de Angélica Rivera y José Alberto Castro.

Esto ocurrió cuando las jóvenes llegaron a vivir a Los Pinos como parte de la familia presidencial que conformaron junto a Enrique Peña Nieto, quien fue presidente de México.

A diferencia de que las personas piensan que las hijas de la también conocida como ‘La Gaviota’ vivieron contentas en Los Pinos es que no, así lo externó Sofía Castro y su hermana Fernanda, quien realizó una sesión de preguntas y respuestas por medio de su Instagram:

“¿Te gustaba vivir en Los Pinos?”, le preguntaron los internautas, a lo que ella contestó: “Me gustan mucho los jardines que estaban enormes y hermosos todo el tiempo, ahorita por el Covid-19 no, pero si pueden, vayan a verlos, pero hubo cosas que no me gustaron. Bye”.