Luego de su polémica entrevista con Oprah Winfrey, los ex duques de Sussex siguen siendo noticia; en esta ocasión porque la hermana de Meghan Markle, Samantha Markle, lanzó críticas contra ella y el Príncipe Harry. Esto fue lo que dijo.

Fue durante una entrevista con una periodista neozelandesa, que Samantha Markle se fue contra la pareja más controversial de la monarquía inglesa.

Samantha, de 56 años, quien es escritora de profesión, reveló su sentir con respecto a lo que hay detrás de esta relación, señalando que Meghan y Harry “viven en un mundo de fantasía”.

Asimismo, la escritora mostró su preocupación por el impacto que la relación de Meghan y Harry puede tener en el pequeño Archie y en el bebé que viene en camino.

“Honestamente, no creo que sea realista, especialmente cuando se trata de una narcisista capaz de sentir empatía, remordimiento o vergüenza”, dijo Samantha Markle.

Samantha Markle arremete contra los ex duques de Sussex

En cuanto se le cuestionó sobre la relación entre Meghan y su padre, Samantha indicó que es justamente el vínculo roto entre padre e hija lo que ha propiciado la actitud de la actriz. Asimismo, duda que dicha relación pudiera ser reparada por falta de interés de Markle.

“Si se disculpara, probablemente no sería sincera, pero sería genial si pudiera darle eso. Incluso si no fue sincera, solo para que tenga un sentimiento de amor, incluso si no es real. A su edad, me gustaría que mi padre sintiera un momento de felicidad y reciprocidad”, agregó.

Samantha Markle finalizó su polémica entrevista aconsejando a su hermana y a Harry. La escritora dijo que si la pareja espera que sus no se vean afectados por la presión mediática, deben comenzar a buscar ayuda profesional para cada uno de ellos.

“Sugeriría en beneficio de todos ellos, especialmente de sus hijos, que reciban asesoramiento. Harry no está en condiciones de trabajar para una empresa que se ocupa de estrategias caritativas o problemas de salud mental. Por lo menos, hasta que él mismo se recupere, y hasta que sepan cuál es la verdad”, concluyó.

