Durante esta cuarentena ha vuelto a surgir la polémica traición que le hicieron Karla Panini y Américo Garza a la fallecida Karla Luna.

Otra vez se ha avivado la llama del caso más que nunca entre Karla Panini, Karla Luna y Américo Garza.

Más cuando la familia de la fallecida karla Luna revelara unos audios donde arremetía contra su supuesta amiga y compañera de trabajo Karla Panini y su ex esposo Américo Garza.

Los propios hijos de Karla Luna fueron los encargados de que esa grabación de su mamá saliera a la luz, dejando muy claro que la ex lavandera quiso hablar por última vez con su compañera:

“Mi hermana tenía dignidad, ella perdonó, pero una cosa es perdonar y otra olvidar. E incluso en su último momento estuvo esperando a su mejor amiga a que fuera a despedirse y no llegó”, comentaron los familiares de Luna.

Sin embargo ante estas declaraciones la hermana de Américo Garza, ex esposo de Karla Luna, no se quedó callada y en su cuenta de Facebook arremetió contra la ex lavandera:

“Todos diciendo que el karma. Que la va a pasar muy mal por todo lo que hizo y no sé qué… Entonces pienso, ¿qué cosa tan terrible habrá hecho la Luna, porque pues a ella la engañaron, la maltrataron, no le pagaban, y hasta cáncer le dio. Jaja, la enfermedad que hace que automáticamente uno sienta lástima por esa gente. No pues la pinch* Luna sí debió haberla cagad* mucho para que le haya pasado todo eso”, comentó en un mensaje que después borró.

