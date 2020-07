Henry Cavill arma computadora y enloquece las redes sociales. El actor apareció en un video donde arma una computadora gamer; el material causó muchas reacciones…

Así es, el actor desató una ola de reacciones por un curioso video, donde aparece en el proceso de armar una computadora personal.

Y es que el intérprete de “Superman” en las cintas de DC Comics se tomó un tiempo para armar una PC gamer, adecuada para jugar videojuegos en lugar de tener una consola dedicada solo para ello.

Así podemos ver al actor que instala con cuidado el procesador en una tarjeta madre y después abre el gabinete de color negro, con el fin de introducir todas las partes que la harán funcionar.

Todo ello musicalizado con canciones de Barry White, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El video causó muchas reacciones entre los seguidores del artista, la mayoría relacionadas en ovacionar al actor, quien es un fanático de los videojuegos.

Watching Henry Cavill build his gaming PC was an experience I wasn't emotionally or mentally prepared for. BRB swooning. pic.twitter.com/EpLJT9caxH

— 𝚕𝚢𝚗𝚜𝚊𝚢 𝚖𝚌𝚌𝚊𝚞𝚕𝚕𝚎𝚢 (@LynsayMcCaulley) July 16, 2020