Héctor Suárez y Brissia, el supuesto noviazgo que tuvo con una menor. La diferencia de edad dio mucho de qué hablar.

Ella tenía 21 años y él 74, después de que se le relacionara a la cantante con el actor, la joven posó desnuda para una famosa revista de caballeros.

Tras el fallecimiento de Héctor Suárez el día dos de junio del 2020 como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio a los 81 años de edad.

Comenzaron a recordar las anécdotas más divertidas que tuvo el actor en su vida y las más polémicas.

Así como cuando sostuvo una relación muchísimo más joven que él.

Quien se llama Brissia y es una ex integrante del grupo que se formó hace unos años que se llamó La Nueva Banda Timbiriche.

La supuesta relación fue exhibida por la revista de espectáculos TVNotas quienes publicaron unas comprometedoras fotografías de los dos agarrándose de las manos mientras caminaban por las calles hasta llegar a una cafetería.

En aquel momento ambos negaron la relación sentimental, Brissia llegó a decir en una de las tantas entrevistas que dio que nunca andaría con una persona casada:

“Mi versión fue tal cual, atravesamos y me agarró de la mano el señor porque es muy de energías y de positivismo.

Me dijo que me iba a pasar energía, no sé cuáles eran sus intenciones, a lo mejor sí quería un romance o algo así y nunca fue claro conmigo.

Es un señor casado y la verdad yo no me meto con hombres casados”, explicó.