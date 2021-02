Héctor Sandarti rompe el silencio sobre su secuestro: “Pensé que moriría”

Héctor Sandarti decidió abrir su corazón y relatar los terroríficos momentos que vivió durante su secuestro en la Ciudad de México hace algunos años.

A través de su podcast “Algo bueno que decir”, el presentador de televisión señaló que su secuestro ocurrió en el 2001, mientras trabajaba en el programa Vida TV, junto a Galilea Montijo.

Sandarti comentó que a pesar de estar iniciando su carrera, la gente ya lo reconocía en la calle:

“Eran como las 4:30 de la tarde, yo pasé a una librería a engargolar mi libreto para llegar yo muy profesional y puntual a mi cita. Cuando estoy en la librería percibo la presencia de alguien que se me acerca inmediatamente, demasiado cerca de mí, volteo y lo que veo es la pistola por debajo de su chamarra”, dijo.

“Mi reacción fue la de las películas, levanté las manos. Entre insultos y amenazas, el cuate me dijo que bajara las manos, que no hiciera ningún ruido y le entregara las llaves de mi coche y mi cartera (..) Puso su pistola en mi costado y me dijo acompáñame, en ese momento me di cuenta de que la cosa posiblemente iba a poder ser peor”, agregó.

Héctor dio a conocer que fue en su propio coche en donde lo trasladaron al lugar en el que estaría secuestrado durante algunas horas. A pesar de sus intentos, el conductor asegura que no pudo verle el rostro al hombre.

“Me vendaron los ojos y me amarraron las manos por detrás. Esa vocecita negativa que todos los seres humanos tenemos me decía: ‘Esto aquí acabó, a mí se me hace que esto cuates me confundieron, creen que soy otra persona y me van a matar, solamente espero que sea rápido'”, contó Héctor Sandarti.

El momento de la liberación de Sandarti

Luego de haber sido trasladado a una casa de seguridad en donde lo subieron a un segundo piso, dejándolo solo y amarrado, Héctor señaló que unas horas después le informaron de su liberación.

“Me dicen: ‘Héctor ya habló mi jefe conmigo, efectivamente como te dije no se logró negociar nada, así que te vamos a soltar’ (…) Cuando me ayuda a incorporarme y a ponerme los zapatos. Me incorporo y el compadre me dice: ‘De verdad, tranquilo, estos cuates son muy violentos, los mismos que te raptaron te van a soltar, es gente muy agresiva, te van a insultar…'”, cuenta.

Te puede interesar:

¡Igualitos! Conoce al Jason Momoa de Tik Tok

María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, revela su sensual figura en bikini

Héctor Sandarti concluyó su relato confesando que antes de ser liberado, fue testigo de un acto de “humanidad y empatía” por parte de uno de sus secuestradores.

“Viene el compadre, me agarra la mano y me coloca adentro un billete de 100 pesos, me dice: ‘Guárdalo bien, esto es para tu taxi, pero que no te lo encuentren porque te lo van a quitar’. Me quedé impactado, que a fin de cuentas pueda percibir un rasgo de tanta humanidad y empatía en la persona que me secuestro”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.