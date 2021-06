Arrestan al actor Héctor Parra por presunto abuso sexual a su propia hija

El actor Héctor Parra fue arrestado durante el medio día de este martes 15 de junio por el supuesto abuso de su propia hija Alexa Parra, así lo dio a conocer Gustavo Adolfo Infante.

“La Fiscalía detuvo a Héctor Parra por el abuso sexual de su hija / un asunto que abordamos de forma seria sin defender a los abusadores como otras ‘señales con valor'”, escribió el periodista en sus redes.

De acuerdo al portal de noticias Infobae, el actor fue detenido por la Fiscalía en su casa y puesto a disposición para ser trasladado al reclusorio Oriente.

Por otro lado, el reportero Carlos Jiménez informó a través de su cuenta de Twitter que Héctor Parra fue arrestado en la Col. General Anaya de la Alcaldía Benito Juárez.

DETIENE @FiscaliaCDMX a HÉCTOR PARRA

Agentes de @PDI_FGJCDMX aprehendieron este medio día al actor.

Fue arrestado en la Col. General Anaya de @BJAlcaldia

La Fiscalía para Delitos Sexuales lo acusa de Abuso Sexual agravado Vs un menor, en el expediente 1145/10-202. pic.twitter.com/y6OLmoG3E0 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 15, 2021

Tan pronto comenzó a circular la noticia de su detención, comenzaron a surgir las opiniones en redes sociales, muchas de ellas felicitando la labor de las autoridades.

Alfredo Adame acusa a Gustavo Adolfo Infante de “querer matarlo”

Muere Ned Beatty, actor de “Batman”, a los 83 años

Alexa Parra y su denuncia contra Héctor Parra

La detención de Héctor Parra no surge sin precedentes, pues recordemos que a finales del año 2020 la hija del actor declaró en una entrevista que había sido víctima de abuso a manos de su padre.

“He sido muy cuidadosa con la gente a la que le cuento, es un tema que está superado desde el momento que decidí contárselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo”, dijo Parra.

“No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un padre no lo hace. Era dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme. Cosas que no son normales”, señaló Alexa en esa ocasión.

A pesar de que en ese entonces Héctor Parra aseguró que las acusaciones de su hija no eran ciertas; hoy el actor fue aprehendido tras ser acusado por La Fiscalía para Delitos Sexuales.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.