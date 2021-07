Héctor Parra envía contundente mensaje desde prisión: “No me van a pisotear”

A un mes de que Héctor Parra fuera vinculado a proceso por presunto abuso sexual a su hija Alexa, el actor pudo emitir un mensaje desde la cárcel y en él aseguró que no se dará por vencido hasta que la verdad salga a la luz.

En entrevista con el programa “Venga la Alegría”, su hija mayor, Daniela, reveló que por fin pudo comunicarse con su papá, y de acuerdo a sus palabras, se encuentra optimista y seguro de su inocencia.

“La palabras que dijo mi padre son: ‘no voy a dejar que sigan haciendo menos, que me pisoteen, yo sé lo que soy y lo que somos, y de aquí pa arriba’. Esas fueron las palabras de mi papá, dije: ‘ese es mi papá, esa persona con la que hablé por teléfono es mi padre'”, expresó la joven.

Además, Daniela Parra informó que su padre no le guarda rencor a Alexa a pesar de “calumniarlo” de esa manera, pues sabe que fue “manipulada” por su mamá, Ginny Hoffman.

“Lo que hizo Alexa no tiene perdón, pero entiendo su situación y entiendo como fue su vida con su mamá, es víctima no me quiero ir en contra de ella, en cuanto me deje seguiré aquí para ella. (…) Es más que evidente que usaron influencias”, reveló al programa matutino.

Daniela Parra no es la única que ha señalado que el proceso que enfrenta Héctor Parra ha estado lleno de inconsistencias. De hecho, el exabogado de Hoffman, Alejandro Beceiro, denunció lagunas legales en caso.

Por esta razón, la defensa del histrión estaría preparando una denuncia en contra del legislador por corrupción y tráfico de influencias.

“Esa demanda sería un poquito posterior porque es en específico, y el tráfico de influencias es otro delito. Esperamos que sea a finales de este mes cuando se estaría presentando. No hay que olvidar que el señor todavía, por el puesto que desempeña, tiene un fuero como diputado”, expresó el abogado en entrevista con Ventaneando.

