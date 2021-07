Con una breve pero contundente carta, el actor Héctor Parra volvió a defenderse de las acusaciones que lo llevaron a ser detenido el pasado 15 de junio. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué mencionó a Sergio Mayer? Aquí te lo contamos.

A un mes de ser vinculado a proceso por el presunto abuso sexual a su hija con Ginny Hoffman, Alexa Parra, el actor reiteró su inocencia y envió un mensaje al ex diputado Sergio Mayer.

La polémica carta fue enviada desde el reclusorio en donde se encuentra Héctor Parra, hasta el programa “Ventaneando”, en donde los conductores compartieron con sus televidentes el contenido de la misma.

Esto escribió Héctor Parra en su carta desde prisión

Para comenzar, el histrión se dirigió a su hija Alexa, a quien le dijo: “En tus manos está, hija mía, acabar con esta farsa en la que todos perdemos. Te suplico busques en tu corazón honestidad, fuerza y valores morales, que estoy seguro hay dentro de ti. Te he amado, te amo y te perdono”.

Asimismo, el famoso se sinceró sobre los obstáculos que ha tenido que pasar tras las rejas. Incluso, los malestares físicos se han sumado a los emocionales.

“Tengo ansiedad, dolores de cabeza, contracturas por estrés, diarreas, insomnio, un resfriado por enfriamiento que hasta ahora no termina por desaparecer. Bajas de presión. Se me ha atendido en tiempo y forma. De igual manera me apoyan en psiquiatría”, detalló Héctor Parra.

Además, recalcó que “jamás, ni en las peores pesadillas, imaginamos algo así, algo tan bajo, mezquino y vil. Jamás creí que la traición viniera de mi propia sangre”.

No obstante reiteró que “creo en la justa justicia y no sólo espero: yo debo estar en libertad ante la evidente mentira de mi caso. Esta injusticia, lejos de derrumbarme, me hace mucho más fuerte día a día”.

Héctor Parra lanza contundente mensaje a Sergio Mayer

Dentro de la carta, el histrión también aprovechó para dirigirse a Sergio Mayer, quien desde los inicios del caso mostró su apoyo a Ginny Hoffman y su hija Alexa.

“Al señor Sergio Mayer le deseo, sin afán de entrometerme en asuntos personales que obviamente desconozco, que espero nunca pise la cárcel, ni un sólo día de los 31 que yo llevo aquí“, señaló.

“Para ello se requiere: valor, temple, garra, tener los pies firmes, bien enraizados a la tierra, el frente muy en alto y no tener que bajar la mirada ante nada ni ante nadie, y menos por calumnias tan burdas, bajas y viles. Se necesita ser hombre de una sola pieza”, concluyó Parra.

