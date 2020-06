¡HBO suspende programa de Chumel Torres! ¡Las redes explotan!

No que no, fuera Chumel pic.twitter.com/PEtr3shUXX

En la última semana, el nombre del comediante fue tendencia debido a la invitación que le extendió el Conapred para participar en un foro sobre racismo, el cual quedó posteriormente cancelado.

Tras la cancelación del foro sobre racismo, Chumel Torres se mostró crítico ante el Conapred e incluso tuiteó haberse sentido discriminado por el consejo.

Luego de que Beatriz Gutiérrez Müller expresó en Twitter su desconcierto ante la invitación que el Conapred le hizo a Chumel, éste decidió ofrecer una disculpa a la escritora así como a su hijo por los comentarios que realizo en el pasado.

Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito.

Pero mi mamá ya no está.

Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va:

Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto.

— CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 17, 2020