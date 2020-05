‘Game of Thrones’, ‘Friends’, ‘La Teoría del Big Bang’, ‘Looney Tunes’ y películas del universo DC, son algunos de los proyectos que se podrán disfrutar en la plataforma.

¿Es una pandemia el momento perfecto para lanzar un servicio de streaming relativamente caro? Tal parece que para HBO Max sí y su debut de hoy en Estados Unidos es la prueba.

HBO y AT&T siguen los pasos de Netflix, en la búsqueda de suscriptores en una plataforma en la que disfrutarán de grandes proyectos.

HBO Max llega repleto de golosinas, como una tienda Blockbuster particularmente satisfactoria con series clásicas como Los Soprano, The Wire y Sex and the City; series de canales de TV abierta tan populares como Friends y La Teoría del Big Bang; y películas de Superman y Batman de DC. La filmoteca de Warner Bros. abarca décadas, desde la era dorada de Hollywood. Incluso hay una nueva versión de Looney Tunes.

La compañía ha pronosticado 50 millones de suscriptores en Estados Unidos para 2025, sobre la base de los 34 millones de clientes actuales de HBO, que les pagan a sus compañías de cable por el canal y la aplicación HBO Go, o que se suscriben al servicio separado de streaming HBO Now.

¡HBO Max ya es una realidad!, pero no para Latinoamérica…

Por el momento no está disponible para Latinoamérica, pero se espera que en los próximos meses se hable al respecto.

