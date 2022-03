Batman es uno de los superhéroes más queridos y aclamados por parte de los fanáticos de DC Cómics, después de varios meses esperando la llegada de la nueva mirada de la saga más importante para Warner Brothers finalmente los fanáticos de The Batman pudieron ver la magnífica interpretación de Robert Pattinson junto a Zoë Kravitz en esta cinta que sin duda ha reanimado la chispa de DC Cómics dentro del mundo del cine.

Para todos aquellos fanáticos de las películas de superhéroes, The Batman llegó para iniciar el año con una asombrosa nueva entrega del personaje más misterioso y sombrío dentro del universo de DC Cómics. Al igual que la saga del Caballero de la Noche, en esta ocasión pudimos ver a un Batman bastante crudo y con mucho realismo en cuanto a su relación con la historia original, sin duda Robert Pattinson dejó sin palabras a todos los espectadores.

Siendo una de las películas con mayor movimiento dentro de la taquilla, se espera que The Batman se convierta en una de las cintas con más número de espectadores durante los primeros meses del año, dejando atrás los grandes números de SpiderMan No Way Home. Este regreso de DC Cómics a la pantalla grande podría ayudar a la producción a seguir apostando por este tipo de historias aún más crudas y realistas dando a sus fanáticos grandes historias en pantalla grande.

Dejando sin un solo boleto disponible dentro de las miles de salas de cines alrededor del mundo, para los fanáticos de DC Cómics la llegada de Batman nuevamente a la pantalla grande ha significado el comienzo de un gran cambio dentro de las cintas de superhéroes por lo que no puedes perderte esta gran entrega.

¿Hay escena post créditos en The Batman?

A diferencia de las películas dentro del UCM, para DC Cómics el uso de escenas post-crédito no es tan común, aunque de vez en cuando en algunos de sus productos las han utilizado, por lo que en esta ocasión no veremos como tal una gran escena extra después de todos los créditos como en otras películas de superhéroes, sin embargo Warner Brother sí preparó una sorpresa para todos los fanáticos de Batman.

Si buscas más contenido después de ver la asombrosa película podrás ingresar aquí en donde El Acertijo te pondrá a prueba dándote un par de adivinanzas para que descubras tu conocimiento, estas preguntas se encuentran en inglés y podrían darte un par de pistas de la saga, además lo que tenemos por seguro es la llegada de una siguiente entrega pues al final de la película queda casi implícito que ésto es solo el comienzo.