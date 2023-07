Durante su visita al puerto de Veracruz, para presentarse junto con Mijares en el Segundo Gran Concierto Masivo en la Macroplaza del Malecón, la cantante, compositora y actriz mexicana, Lucero, a través de sus redes sociales se manifestó feliz de estar en Veracruz en estos festejos del Carnaval 2023.

En un primer Facebook Live, Lucero comentó: “Desde el camerino, esperando a salir. Hay una cantidad de gente preciosa allá afuera, estoy esperando para cantar; ¡Hasta que se nos hizo Veracruz!”.

“Ya estamos aquí Mijares y yo, así que gracias de antemano por el cariño, por los aplausos, por estar aquí cerquita, yo les mando un beso enorme y bueno pues ya aquí terminándonos de preparar para estar listos para en un momentito salir allá. Besos, besos, besos, ¡Gracias Veracruz! Gracias”, comentó.

Durante el concierto, Lucero hizo varios cambios de ropa, y ya ataviada con su traje de charro, hizo nuevamente un Facebook Live para comentar: “Bueno pues ya tengo mi traje charro; ya estamos listos para cantar con el mariachi aquí, porque sólo Veracruz es bello. Esta precioso, la gente súper contenta y nosotros felices”.

Durante el concierto, Lucero, sonriente, platicó con el público asistente de que estaba muy feliz de presentarse en Veracruz. “Veracruz, ya los extrañaba muchísimo, ya tenía ganas de verlos así de cerquita; oye pero están hasta allá atrás, óyeme pero aquí somos como 10 mil millones de personas”, expresó al ver la cantidad de asistentes que abarrotaron la Macroplaza del Malecón.

¡Hasta que se nos hizo Veracruz!: Lucero agradece a los jarochos

Y también bromeó: “Gracias por compartir estas canciones y estos momentos que para mi son siempre de alegría, de nostalgia, de cosas super lindas, y pues qué mejor que con Manuelito, que por fin me trajo a Veracruz, fíjate ni de luna de miel me trajiste a Veracruz Manuel, aunque sea a Poza Rica me hubieras llevado, a Papantla, a Boca del Río, sí aunque sea”.

Un momento espectacular del show fue cuando Mijares entonó la canción “Si me tenías”, y Lucero apareció tras él, negando con el dedo y tocándolo por la espalda; al ser sorprendido él enseguida cambió a la canción “Para amarnos más”.

Lucero dirigiéndose al público dijo: “No, no se hagan los mustios ustedes tampoco, yo escuché lo que estaban cantando, yo la escuché, supe lo que estaban tocando”, y también se dirigió al músico diciéndole: “qué paso, no habíamos dicho que íbamos a tirar las cosas estas a la basura, ¿como se llaman?, las partituras. Esto es un engaño Manuel, de verdad”.

Mijares se dirigió al público para decirles ¿sí o no la cantamos?… y continuó cantando junto con Lucero, quien al concluir le dijo: “Muy bonita, pero es de ardidos”… y continuaron presentando todo un repertorio de sus exitosas canciones.

Así se vive el Carnaval de Veracruz 2023, en el segundo gran concierto realizado en la Macroplaza del Malecón.

