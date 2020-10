¡Hary Styles en problemas! Alimenta al pez de una fan 

Esa típica historia de película de que se te rompe el coche delante de una casa y los dueños te invitan a entrar, tomar un té y esperar a la grúa parece totalmente del pasado, sobre todo ahora que hay móviles y no necesitas un teléfono fijo para llamar a nadie.

Sin embargo, le ha pasado a Harry Styles en la misma semana de estreno de su nuevo videoclip del single Golden, que en solo unos días ha alcanzado las 26 millones de reproducciones.

El artista se ha hecho viral precisamente por la “mala suerte” que ha tenido una de sus superfans; que al llegar a casa se encontró con que su ídolo había estado ahí y le había dejado una nota.

A Harry se le estropeó el coche en la calle de Theadora y el amigo de su padre le invitó a entrar, ofreciéndole una taza de té. Pero ella no estaba en casa y el cantante, tras conocer que gran una gran fan de su música, decidió escribirle una pequeña carta.

“Estoy tristísimo de que no nos hayamos visto, espero que nos conozcamos pronto“; se podía leer en el escrito, que firmaba con la frase que utiliza como lema “trata a la gente con amabilidad“.

No contento con eso; le dio de comer a los peces que tiene y firmó su último álbum, que ella tenía en formato físico, Fine Line, mandándole todo su amor. “Hasta la próxima“, añadía, “dile a tu padre que se ponga en contacto conmigo y te veré en un concierto”; dejándose fotografiar dando de comer a las mascotas de la joven.

Tal y como ha compartido Theodora, la criatura a la que alimentó el cantante se llama, precisamente, Harry. La joven ha publicado las fotografías que le hicieron sus familiares al intérprete de To Be So Lonely; que lucía unos pantalones blancos de cintura alta con camiseta de rayas. Precisamente, el tener esta mascota es también una conexión con la carrera de su ídolo, puesto que en el videclip de Adore You, aparece criando a un pez.

