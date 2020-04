Harry y Meghan Markle alistan libro biográfico. Todo parece indicar que los Duques de Sussex seguirán la línea de Lady Diana al contar su historia…

Así como lo leen, seguirán los pasos de la fallecida Princesa Diana al contar sus vidas en el libro “Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan”, el cual se publicará el próximo mes de agosto.

Y es que de acuerdo con informes que han trascendido a los medios, el príncipe Harry y Meghan cooperan con los biógrafos en un nuevo libro que promete revelar su “mundo real”.

Así, la biografía titulada provisionalmente “Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan” debía ser publicada originalmente por Dey Street Books de Nueva York en junio, pero se ha retrasado debido a la pandemia.

De acuerdo con el rotativo británico The Independent, el libro ahora se lanzará en agosto, después de que los escritores tengan acceso a los compromisos de la duquesa en un pequeño número de ocasiones.

Harry & Meghan Markle

Sin embargo, se considera que la familia real ha estado consciente de la existencia de la biografía, y aunque existe preocupación sobre cuánto revelarán sobre la vida personal de la familia real, algunos han expresado exasperación por el drama en curso de los Sussex y su salida de Gran Bretaña.

El libro saldrá a la luz después de que la pareja renunció como miembro de la realeza senior el mes pasado.

Actualmente se están aislando contra el coronavirus en su nuevo hogar en Los Ángeles, con Harry recientemente confesando que pasó el encierro “dando vueltas histéricas” mientras pasa tiempo con su hijo de 11 meses, Archie.

