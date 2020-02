Harry Styles presume 4 trajes diferentes durante los Brit Awards. Este martes se realizaron los Brit Awards, lo premios que reconocen lo mejor de la música en Europa. Este año celebraron su edición número 40 y hubo grandes invitados.

Sin duda quien acaparó la atención fue el carismático ex One Direction, Harry Styles, quien presumió no uno, ni dos, sino cuatro atuendos diferentes. Como es característico del músico, lució su estilo en todo su esplendor y sus fanáticos se lo agradecieron.

El primer traje que lució fue este sobrio conjunto café que decoró con joyería en sus manos y en su cuello. Los detalles fueron sin dudo lo que más llamó la atención.

Posteriormente salió este video en donde se le vio con un conjunto brillante.

Para su presentación el músico lució un atuendo blanco que completó con unos guantes. Sin duda los detalles lo hicieron ver elegante y sofisticado.

Finalmente se dejó ver en este conjunto amarillo con violeta, en donde resaltaba entre los asistentes debido al escandaloso color que eligió.

