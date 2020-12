Harrison Ford será Indiana Jones por quinta y última vez

Tras los rumores de una última película de la saga de Indiana Jones, los directivos salieron a confirmar la quinta y última entrega de las cintas sobre el arqueólogo. Además, que contará con la participación de su estrella, Harrison Ford.

El actor de 78 años se pondrá de nuevo el sombrero emblemático de su personaje Indiana Jones para la filmación de la última entrega de las aventuras del arqueólogo. De acuerdo con información de la compañía Disney, la película será presentada en cines en 2022.

El rodaje debe arrancar en la primavera de 2021 aún con la pandemia que se vive de Covid-19, mientras que el estreno está previsto para julio del 2022.

La producción de la continuación de la saga fue anunciada en 2016 por Disney, pero el proyecto fue retrasado por diferencias entre los productores, guionistas y Steven Spielberg. Tras esto, con la pandemia de coronavirus los calendarios en Hollywood fueron afectados.

“Lucasfilm está en pre-producción de la siguiente entrega de Indiana Jones. Al mando está James Mangold, director de Le Mans ’66, y el mismísimo Indy, Harrison Ford, regresará para continuar el viaje de su irónico personaje. La aventura llegará en julio de 2022”, menciona un tweet de la cuenta Star Wars.

