Harnaaz Sandhu de India es Miss Universo 2021

Harnaaz Sandhu, representante de India, fue coronada este domingo 12 de diciembre como Miss Universo de la edición 70 del certamen de belleza. Ella es la sucesora de la mexicana Andrea Meza, Miss Universo 2020.

Los jueces determinaron como segunda finalista a Miss Sudáfrica, Lalena Mzayne; y como primera finalista a Miss Paraguay, Nadia Ferreira.

El panel de selección estuvo conformado por Urvashi Rautela (actriz y modelo de origen indio); Marian Rivera (actriz filipina); Rena Sofer (actriz estadounidense); la supermodelo Adriana Lima; Iris Mittenaere (Miss Universo 2016); la actriz mexicana Adamari López; y la actriz Lori Harvey, hija de Steve Harvey, quien una vez más condujo el concurso internacional.

La gala, que tuvo lugar en el puerto de Eliat, en Israel, se desarrolló el lunes 13 de diciembre en dicho país, cuando en nuestro continente todavía era domingo 12. La ceremonia se transmitió a todo el mundo a través de OnDirectv y Telemundo.

Los otros anfitriones del evento fueron Cheslie Kryst, Miss EEUU 2019, y Carson Kressley (el experto en moda de Queer Eye) quienes además fueron comentando los más importante del certamen.

La noche de la belleza internacional se abrió con la presentación de la rapera israelita Noa Kirel, cantando su hit Bad Little Thing. Otra artista en escena fue Jojo, quien interpretó In your room y Too little too late para ambientar la competencia.

En total, 80 damas se disputaron la corona esta noche. De ellas se consideraron 16 semifinalistas, quienes fueron anunciadas en tres grupos.

16 semifinalistas

Francia , Clémence Botino

, Clémence Botino Colombia , Valeria Ayos

, Valeria Ayos Singapur , Nandita Banna

, Nandita Banna Panamá , Brenda Smith

, Brenda Smith Puerto Rico , Michelle Marie Colón

, Michelle Marie Colón Bahamas , Chantel O’Brian

, Chantel O’Brian Japón , Juri Watanabe

, Juri Watanabe Gran Bretaña , Emma Collingridge

, Emma Collingridge EE.UU. , Elle Smith

, Elle Smith India , Harnaaz Sandhu

, Harnaaz Sandhu Vietnam , Kim Duyen Nguyen Huynh

, Kim Duyen Nguyen Huynh Aruba , Thessaly Zimmerman

, Thessaly Zimmerman Paraguay , Nadia Ferreira

, Nadia Ferreira Filipinas , Beatrice Luigi Gomez

, Beatrice Luigi Gomez Venezuela , Luiseth Materán

, Luiseth Materán Sudáfrica, Lalela Mswane

Una vez se completó esta selección, las soberanas desfilaron en traje de baño para definir el Top 10 del concurso.

Top 10 de Miss Universo:

Paraguay , Nadia Ferreira

, Nadia Ferreira Puerto Rico , Michelle Marie Colón

, Michelle Marie Colón Estados Unidos , Elle Smith

, Elle Smith India , Harnaaz Sandhu

, Harnaaz Sandhu Sudáfrica , Lalela Mswane

, Lalela Mswane Bahamas , Chantel O’Brian

, Chantel O’Brian Filipinas , Beatrice Luigi Gomez

, Beatrice Luigi Gomez Francia , Clémence Botino

, Clémence Botino Colombia , Valeria Ayos

, Valeria Ayos Aruba, Thessaly Zimmerman

A continuación, las 10 candidatas se adueñaron de la pasarela con sus trajes de noche, donde se destacaron los vestidos en tonos claros y metálicos, recargados de cristales y pedrería. Esta etapa dio paso a la elección del Top 5.

Top 5 de Miss Universo:

Colombia , Valeria Ayos

, Valeria Ayos India , Harnaaz Sandhu

, Harnaaz Sandhu Paraguay , Nadia Ferreira

, Nadia Ferreira Filipinas , Beatrice Luigi Gomez

, Beatrice Luigi Gomez Sudáfrica, Lalela Mswane

Cada una de las participantes respondió a una pregunta, relacionadas al calentamiento global, redes sociales e imagen corporal, entre otras.