Hanna Jaff destapa discriminación dentro de la familia real británica: “Odian a los mexicanos”

Lo que parecía un cuento de hadas terminó siendo una película de terror, así lo dio a conocer la empresaria Hanna Jaff tras su regreso a territorio mexicano luego de anunciar su separación del barón Henry Roper-Curzon.

En febrero de 2020, Jaff y Roper-Curzon contrajeron matrimonio y algunos meses más tarde se trasladaron a Londres, donde la mexicana vivió hasta hace una semana.

A diferencia de lo que muchos pensarían, la vida de Hanna estuvo muy lejos de ser perfecta, pues la joven reveló haber sido víctima de violencia doméstica y racismo, razón por la cual terminó su relación sentimental con el aristócrata inglés.

En entrevista con el programa “Venga la Alegría”, Hanna Jaff hizo fuertes revelaciones sobre la familia real británica; estas incluyeron su “odio y rencor hacia los mexicanos” y que la familia de Henry no tiene dinero, y sólo “vive de apariencias”.

De acuerdo a sus declaraciones, los problemas entre ella y Henry comenzaron luego de haberse trasladado a Londres: “A él le encantaba todo el mundo mexicano, pero cuando estábamos ahí (Londres) poco a poco se empezó a hacer como su familia. Me empezaron a humillar como mexicana. Ellos odian a los mexicanos”.

Hanna Jaff habría sido víctima de racismo y discriminación

Además, la socialité denunció haber sido el blanco de comentarios racistas y en repetidas ocasiones expresaron su “deseo de muerte” contra los mexicanos.

“Empiezan a decir que merecemos morir, o sea, amenazas de muerte, que los ingleses son superiores, que los mexicanos tenemos una revoltura de sangre no pura, que merecíamos estar en los campos trabajando. Muy feos todos los comentarios de la familia hacía mí”, destapó la joven de 34 años.

Para finalizar su enlace con el programa matutino, Hanna Jaff reveló que que la familia del barón de Teynham está presuntamente en bancarrota.

“La familia está quebrada… Yo me casé enamorada, él pidió conocerme a mí, yo no a él. Yo nunca lo presioné para casarnos ni mucho menos. Me empiezo a dar cuenta de cosas que yo no sabía que me tenían escondido. Están completamente en bancarrota, la casa ya no era de ellos, ya estaba perdida“, concluyó.

