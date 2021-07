Hanna Jaff destapa audios que probarían racismo dentro de la familia real: “Son débiles e inferiores”

La ruptura de la empresaria Hanna Jaff y el miembro de la realeza británica Henry Roper-Curzon sigue generando polémica. Y la cosa apunta a que este es solo el inicio; ya que la joven reveló unos audios en donde se comprobaría la violencia verbal, racismo y discriminación que vivió por parte de la familia real durante su matrimonio.

Hace tan solo una semana, Hanna Jaff arribó a territorio mexicano tras darse a conocer su separación del barón Henry Roper-Curzon. Sin embargo, su regreso se vio opacado por el escándalo luego de que hizo fuertes revelaciones sobre la familia real.

Estas incluyeron su “odio y rencor hacia los mexicanos” y que la familia de Henry no tiene dinero, y sólo “vive de apariencias”.

Para que dichas declaraciones no se quedaran solo en eso, Jaff facilitó una serie de audios a la revista “Quién”, que probarían que lo que dice es cierto.

En los clips proporcionados por la joven de 34 años se puede escuchar presuntamente a Henry; a su padre David; y a su madre, Lucinda, quienes aseguran ser superiores a los mexicanos, a quienes llaman “plebeyos”.

David, quien de acuerdo a Hanna Jaff “esta en busca de una mujer rica para pagar las deudas familiares de la casa ancestral de Pylewell Park”, se escucha decir: “Ella va a tener que cumplir porque solo tengo que hacer una llamada telefónica y acabamos con ella”.

Hanna Jaff destapa los secretos de la familia real británica

Sin embargo, las declaraciones que causaron revuelo fueron las del Barón Henry, quien asegura que los mexicanos son plebeyos y merecen que “se les corte la cabeza”.

“Todo sobre ellos me molesta, la put* raza mexicana me molesta porque son jodidamente débiles y me molesta que incluso intentan desafiar todo lo que hacemos. Cualquiera que jodidamente nos desafíe me molesta porque son jodidamente inferiores ¿de acuerdo? Eso es lo que pienso y eso es lo que es”, señala la ahora ex pareja de la mexicana.

“No importa la sangre, chingados, ustedes son patéticos, tienen sangre española. Tienen una p*nche revoltura de toda esa mi*rda de países diferentes, no son iguales a nosotros, no son fuertes como nosotros. Así que nunca me discutan eso, me molesta. Los mexicanos me fastidian tanto que a veces quiero matarlos a todos, eso es lo que quiero hacer, quiero quebrarles el cuello, porque me fastidian mucho, pinches estúpidos de mierda”, agregó.

Según Hanna Jaff, este discurso de odio habría sido la causa de su separación y regreso a México. Además de haberse dado cuenta que “buscaban aprovecharse de su fortuna para saldar sus deudas”.

