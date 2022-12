Hablemos de Fisioterapia con Yamil Tejeda

Yamil Tejeda, fisioterapeuta neurológico compartió a través de Facebook Live la importancia de la fisioterapia antes y después de las enfermedades, ya que parece ser una de las áreas de la salud a la que todavía no prestamos atención necesaria para el desarrollo y rehabilitación de nuestro organismo.

“Me curo la enfermedad, pero no curo lo que me está dejando la enfermedad, no curo los residuos o las secuelas que me puede llevar la enfermedad”. Aclaró el Dr. Tejeda al mencionar uno de los principales pensamientos que tienen las personas posterior a una enfermedad.

Poniendo el ejemplo del COVID-19, esta enfermedad poco a poco ha disminuido su intensidad al grado que ya son pocos los casos en los que se requiere hospitalización sin embargo, las secuelas están presentes y no llevamos una adecuada rehabilitación por el hecho de no ser conscientes de que una enfermedad deja un rastro, el cual hay que tratar con un especialista.

“Se me olvidan las cosas, no puedo respirar bien, me sofoco mucho… ¿Y qué estás haciendo para ayudar con esas secuelas que te dejó el COVID? Nada. Solito se me va a quitar.” Comentó Yamil Tejeda.

Acerca del papel que juega un fisioterapeuta en la salud de las personas, el médico terapeuta de MediMac aclaró que esta área de la salud no cura, sino que busca acondicionar tu organismo de la manera en que puedas llevar una óptima calidad de vida en base a su funcionamiento.

“Más que curar, no buscamos eso, buscamos reintegrar a la personas a su estilo de vida y a la calidad de vida que llevaba dentro de su papel en la sociedad”.