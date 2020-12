La actriz Irina Baeva y novia de Gabriel Soto pidió respeto a la prensa tras haberse dado a conocer el video íntimo de su pareja, pero aún más por sus hijas que se podrían ver afectadas con el escándalo que ha generado en el medio de la farándula.

La actriz originaria de Rusia dijo que apoyará siempre a su novio.

“Lo único que tengo que decir al respecto, por no fue en mi año, es que no me compete hablar a mí de ello. Gabriel es el hombre que yo amo y tiene todo mi apoyo y confianza”, expresó minutos antes de abordar un avión.

Habla la novia de Gabriel Soto tras polémica por el video íntimo del actor

La actriz rusa pidió de nueva cuenta a los medios prudencia para tocar el tema, esto para salvaguardar la integridad de las dos hijas de Gabriel Soto: Elissa Marie y Alexia Miranda. “Tengamos respeto a un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”, agregó.

Te puede interesar:

Ante la insistencia de los medios que pedían detalles, fuera de lugar, sobre el video, Irina Baeva dijo: “Es lo único que voy a decir al respecto. Todo está bien, los únicos tres puntos que tengo que dejar en claro en este momento es esto, que Gabriel tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos, que todos tengamos respeto por favor, porque hay dos niñas de por medio, es un tema muy delicado, y como no fue en mi año, no me corresponde a mi comentarlo”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen