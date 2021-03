Más hábitos para ser feliz: Tiempo de amor propio

No hay nadie más importante en este mundo más que tu mismo, regálate tiempo para ti, quítate el estrés, ten una cita contigo mismo cada determinado tiempo donde harás todo lo que te gusta y te haga bien, ya sea un skincare mientras ves tu series favorita y comes eso que tanto has deseado por mucho tiempo. Este es, quizá, uno de los hábitos más importantes para ser feliz.

Hazlo a tu manera ya que todos somos únicos, recuerda, “if you can’t love yourself how in the hell you gonna love somebody else?”- RuPaul.