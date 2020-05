¡Gustavo Adolfo Infante recibe fuertes amenazas!

Gustavo Adolfo Infante recibe amenazas del ex de Ninel Conde. El periodista así lo reveló a nivel nacional durante un programa…

Apenas ayer te contábamos el caso de Ninel Conde quien ha recibido amenazas de muerte de su ex pareja Giovanni Medina, pues ahora es el periodista de Imagen Televisión quien se suma a la lista.

Así como lo lees, resulta y resalta que el periodista Gustavo Adolfo Infante declaró en una transmisión en vivo que Giovanni Medina, ex pareja sentimental de Ninel Conde, lo está amenazando.

“Giovanni Medina me está amenazando, ahorita voy a exhibir sus llamadas porque él me lo advierte, que me va a demandar y denunciar. Estamos en un país libre, hazlo. Para que yo cuente todo lo que tú me has dicho a mí, de quién eres el brazo derecho”.