Gustavo Adolfo Infante quiere ser el “padrino” del bebé de Lyn May

La noticia del embarazo de Lyn May continúa dando de qué hablar no solo entre el público, sino entre varias personalidades del medio. Tal fue el caso del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien no dudó en compartir su emoción y “pedirle” a la vedette ser el padrino de su bebé. ¿Qué contestó la famosa? Aquí te lo contamos.

Fue hace tan solo unas semanas que la participante de “Quiero Cantar” en VLA reveló que tiene tres meses de embarazo, y como era de esperarse, su anuncio causó revuelo.

Por esta razón, Lyn May fue invitada al programa “De Primera Mano” en donde fue cuestionada por su presunto embarazo. Sin embargo, evitó hablar del tema a toda costa.

“Ayer publiqué el ultrasonido”, fue lo único que dijo sobre los gemelos que presuntamente está esperando.

Además, May respondió a quienes aseguran que no puede estar embarazada por su edad: “Todas las mujeres nos embarazamos. Mi mamá tuvo un hijo a los 65 años”.

Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante no desaprovechó el momento y bromeó con la vedette sobre la posibilidad de hacerle un baby shower, aunque a ella no le agradó la idea.

“Prefiero que me den un Channel, cosas para mí (…) no inviten a nadie, no tengo amigas”, señaló. Ante esto, el conductor del programa intervino con su deseo de convertirse en compadre de la famosa.

“Si es un embarazo es un motivo de felicidad, yo quisiera ser padrino de alguno de los niños, claro si se puede“, a lo que Lyn May contestó: “¿Verdad? Pero claro que vas a ser padrino”.

