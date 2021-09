Gustavo Adolfo Infante explota contra Sergio Mayer: “Corrupto”

El comunicador Gustavo Adolfo Infante explotó contra Sergio Mayer luego de que el actor despotricara en su contra e incluso “solicitara” su renuncia a su carrera como periodista. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

El pasado lunes 6 de septiembre, el político Sergio Mayer tuvo un encuentro con varios medios de comunicación luego de acudir a la Fiscalía General de la República para hacerle frente a la denuncia que tiene en su contra por tráfico de influencias.

Allí no solo habló de su situación legal, también envió un contundente mensaje al periodista e incluso lo retó a renunciar de Grupo Imagen:

“Hace más de un mes estuve presente en Grupo Imagen en donde confronté y además invité al conductor a que hiciera la tercera denuncia; creo que desde ahí lo dije, que iba a haber 3 denuncias de gente que me está acusando”, señaló el ex integrante Garibaldi.

Mayer incitó a Gustavo Adolfo “a que haga la denuncia, y si no también lo invité a que renuncie para demostrar que es un mentiroso y un cobarde“.

Así respondió Gustavo Adolfo Infante a las declaraciones de Sergio Mayer

No pasó mucho tiempo antes de que el conductor de “De primera Mano” respondiera a las declaraciones y no reparó en ser “cordial” al respecto: “Yo no te voy a denunciar ni demandar porque estoy ocupado, yo sí tengo trabajo gracias a Dios. Entonces me parece ventajoso que digas: ‘¿Denúnciame o renuncias a tu trabajo?'”, dijo.

“¿Por tus actos de corrupción quieres que yo renuncie? Vete olvidando de la tercera demanda. (…) No soy un cobarde y voy a seguir diciendo lo que pienso de ti: que eres un corrupto, haces tráfico de influencias y que eres un fraude como productor, actor y como ser humano“, agregó Gustavo Adolfo Infante.

“Yo tengo 18 años trabajando para esta empresa, para la cual estoy muy agradecido: tengo 3 programas de televisión, me permiten hacer un programa en YouTube, escribo para el periódico Excélsior, me dejan escribir para la revista TV y Novelas, soy corresponsal y tú estás desempleado, entonces no es lógico”, concluyó el periodista.

