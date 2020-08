Gustavo Adolfo Infante critica a Marjorie de Sousa. Por su nuevo sencillo que ha sacado la cantante, Marjorie, ha recibido múltiples críticas.

Marjorie de Sousa se ha vuelto el centro dentro de las redes sociales debido al estreno de su nuevo sencillo musical llamado “morenito de mi amor” el cual no fue muy bien recibido por los internautas.

Dentro de un programa de televisión, el periodista Gustavo Adolfo Infante, en pleno programa ha hecho un comentario de su nuevo sencillo.

“¿Es en serio? Yo me acuerdo que una vez Julión Álvarez hizo una presentación y Televisa lo obligó a que hiciera un dueto con Marjorie de Sousa y cuenta la historia que Julión Álvarez la quería ahorcar porque no canta”, dijo.

Dentro del programa, el periodista compara a la cantante con la bailarina Bianca Marroquín mencionando que a mexicana “si canta”.

La sorpresa que también se llevo Marjorie, fue que a los internautas no les ha gustado el nuevo sencillo, expresaron su disgusto llenando el video de la cantante con múltiples mensajes en su mayoría diciendo que ella no canta y diciéndole que no regrese a la actuación.

Con información de Radiofórmula