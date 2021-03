Grettell Valdez abrió su corazón y reveló algunos de los momentos más difíciles de su vida, como la vez que Belinda la ayudó a salir de la depresión.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz mexicana habló sobre su separación del conductor Patricio Borghetti, con quien procreó un hijo, Santino.

“Él me dijo que fue en busca de su Sol, entonces estuvo buscando su Sol. Yo tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo, entré en depresión absoluta”, reveló Valdez.

Ante la ruptura, Grettell confesó que trató de hacer todo para recuperar la relación, sin embargo no tuvo éxito: “por rescatar mi relación; me humillé y no me arrepiento”, dijo.

Así mismo, relató que en una ocasión tuvo que separarse de su hijo por un momento, evento que desató un oscuro episodio en su vida.

Grettell Valdez comentó que una de sus amigas la ayudó a salir de ese terrible estado, consiguiéndole ayuda profesional. Justo en esa época, la productora Rosy Ocampo, le llamó para emprender un proyecto junto a Belinda y Poncho Herrera.

“Yo fui a verla en contra de mi voluntad: ‘Rosy, vengo a agradecerte, muchas gracias, pero no es mi mejor momento’. Y ella: ‘Es tu mejor momento, porque esto es lo que te va a sacar adelante'”, agregó.

Luego de tomar la decisión de aceptar la propuesta Grettell Valdez emprendió su camino hacia la sanación personal. La actriz reveló que Belinda fue de gran ayuda, pues la sacó de la depresión:

“Es algo que siempre se lo voy a agradecer. Belinda todo el tiempo llegaba y me decía: ‘No manches, ¿cómo tuviste un hijo y tienes ese cuerpo? Estás hermosa’. Todo el tiempo era de levantarme el autoestima, decirme cosas súper lindas, apoyándome. Ella fue la que todos los días me motivaba impresionante”, concluyó.

