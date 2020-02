Grettell Valdez denuncia que su hijo fue violentado por hombres. La actriz pide un alto a la violencia, la cual no nada más es hacia las mujeres.

En su cuenta de Instagram la actriz detalló como su hijo Santino sufrió maltrato por parte de unos hombres que se encontraban en el mismo club donde su hijo entrena.

Según la actriz de 43 años de edad comentó en Instagram Stories que su hijo Santino de 11 años, sufrió maltrato por parte de dos hombres.

Grettel se mostró muy indignada por lo que le sucedió a su hijo, aunque también lamentó por toda la ola de violencia que se vive en el mundo.

“No sé qué está pasando en este mundo, de verdad hoy ha sido un día terrible: maltrato a las mujeres, escuchar las noticias…”, comentó al principio del video.

Para después informar que de los abusos que sufrió Santino en el club donde entrena:

“Es lamentable ver lo que está sucediendo, o sea no lo puedo creer. Hoy tuve que ir al club de mi hijo donde está porque ayer dos adultos maltrataron a mi hijo de 11 años, prácticamente le hicieron bullying, lo maltrataron, lo traían de un lado a otro, lo ofendieron, a un niño de 11 años, dos adultos que están en el club para servir, para darle clase a mi hijo, para enseñarle”, explicó.

Sin dar más detalles, la actriz que interpreta a la doctora Ana Caballero en la telenovela ‘Médicos línea de vida’, aprovechó el momento de su publicación para pedir un alto a la violencia:

“Tengo el corazón hecho piedra, literal. Estas cosas me matan, me mata… Violencia por todas partes, hombres, mujeres, niños, lo viví con mi hijo. No podemos permitir esto, tenemos que dar amor carajo, no puedo creer, la gente está muy enferma, muy loca”, dijo.

