El tema “No Time To Die” de Billie Eilish fue compuesta para la última aventura de Daniel Craig como James Bond. No obstante, la película debió retrasarse por la crisis sanitaria derivada del Coronavirus, de modo que la canción salió antes, cosa que no había sucedido en los Grammys.

El tema se estrenó en febrero dentro de la presentación 2019-2020 de los Grammys. Cabe destacar que en los planes iniciales, el filme iba a salir en abril, siendo retrasada hasta 1 año después.

Grammys da nominación histórica a Billie Eilish.

Tras estrenarse, el tema compuesto por los hermanos Billie y Finneas O’Connell llegó al nº 16 de Billboard en Estados Unidos. Curiosamente la cateogíra de Mejor Canción para Película inició en 1987, siendo James Bond 3 veces nominado con. You Know My Name de Casino Royale (2007) y Skyfall de Adele en 2013, en el que la cantante inglesa fue también ganadora.

La tercera es Eilish quien probablemente se lleve el galardón, ya que los Grammys de la edición pasada la amaron. Pues se llevó 4 estatuillas lo que le hizo ganarse la envidia de los fans de Katy Perry, Lana del Rey, Ariana Grande y otras. Además Billie fue nominada a Mejor Canción Pop Solista con Everything I Wanted.

