Gorillaz estrena “Aries” su nuevo sencillo, en medio de la pandemia. El grupo no permitirá que el coronavirus detenga su música en el mundo.

Una gran sorpresa se han levado este jueves los fans de la banda británica Gorillaz, creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, pues dieron a conocer que ya está listo el vídeo musical de su nuevo sencillo “Aries”.

El anuncio de este nuevo sencillo y vídeo vino a través de la cuenta oficial de Twiter.

De hecho, este proyecto musical llamdado “Song Machine”, cuenta con distintas colaboraciones con las cuales buscan experimentar nuevas ideas.

Aries, cuenta con la colaboración del músico Peter Hook (bajista de Joy Division y New Order) y la cantante británica Georgia.

Episode Three 'Aries' ft. @peterhook & @_georgiauk out now ♈

📺 https://t.co/EfMAkZa4Be

🎹 https://t.co/LxIgC7zkVH#SongMachine pic.twitter.com/d6OPz6FBIB

— gorillaz (@gorillaz) April 9, 2020