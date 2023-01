Goofy ¿Es un perro o una vaca?

Una vez más los usuarios de redes sociales fueron protagonistas de un gran debate al hablar sobre la verdadera especie de Goofy, el personaje animado de Disney. Un artículo compartido asegura que en realidad el amigo de Mickey Mouse es una vaca.

Todo empezó por un video compartido de TikTok, en donde un joven muestra el fragmento de un texto en donde hace la polémica declaración.

Y si bien para muchos es muy claro que Goofy es un perro, para los más meticulosos aún es una pregunta válida, pues los orígenes del personaje hacen que la confusión surja.

Sin embargo pronto se descubrió que el artículo era de una página de bromas, además la cuenta oficial de Disney World en Twitter se aseguró de acabar con la discusión y respondió: Goofy siempre ha sido un perro.

We're happy to settle this debate! Goofy is most definitely a dog! 🐶😊 -Nina pic.twitter.com/ujvPejD0pN

— Walt Disney World Guest Service (@WDWGuestService) September 15, 2019