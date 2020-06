Gomita revela que tuvo una vida humilde. La payasita más polémica de las redes sociales confesó que su vida no siempre ha sido fácil. Si bien ahora presume de los lujos que le ha dejado su esfuerzo, hubo un tiempo en su infancia que no se los hubiera podido permitir.

En una reciente entrevista para el programa Hoy, Araceli Ortiz, mejor conocida como “Gomita”, aseguró que su papá la tuvo complicado cuando ella era pequeña, sin embargo esto la ayudó a prepararse para el mundo real.

Su padre era el baterista de una banda por lo que ella siempre estuvo acostumbrada a estar arriba de los escenarios y aprendió a desenvolverse con la audiencia desde muy niña. Desde joven comenzó a trabajar para ayudar a su familia.

Gomita no tuvo una vida fácil

A los 8 años se le ocurrió trabajar de payasita, sin embargo esto interfería con sus estudios pues se desvelaba y a veces sacaba notas bajas, por lo que su padre no se lo permitía. “Si dejaba de trabajar, entraba menos dinero a la casa, porque to no le pedía nada a mi papá”, recordó.

Por ello es que poco a poco salía más a las calles y después comenzó a trabajar en fiestas infantiles con u personaje. Esto la llevó a tomar más popularidad y fue que se integró al programa Sabadazo, que le dio la fama que ahora tiene.

Así ha podido pagar su vida y ella agradece su infancia humilde pues la hizo más fuerte.

Así Gomita revela que tuvo una vida humilde y ahora disfruta del resultado de su esfuerzo.

